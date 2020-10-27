ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi:

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları da tüm dünyada hızla sürüyor. ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirilerek denenmeye başlandı. Yaklaşık 6 saat önce aşı olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültresi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal, aşı sonrası hissettiklerini A Haber ekranlarında anlattı.

Dünya genelinde koronavirüsten kaynaklı ölümler ve vaka sayıları giderek artarken bir yandan da aşı çalışmaları hızla sürüyor. ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı bugün Türkiye'ye getirilerek Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal'a uygulandı. Ünal yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

İKİ SENE BOYUNCA İZLENECEĞİM

Aşıyı olmadan önce aşının yan etkileri hakkında ciddi araştırmalar yaptığını belirten Ünal, aşının en son teknoloji ile üretildiğini ifade etti. Eşiyle birlikte koronavirüs aşısını olmaya aday olduklarını belirten Necmettin Ünal, iki sene boyunca kendisinden numuneler alınıp izleneceğini de açıkladı.

TUZLU SU YAPILMIŞ OLABİLİR

Aşı için 43 bin gönüllünün katıldığını belirten Necmettin Ünal,bu 43 bin kişinin yarısına aşı yerine tuzlu su yapıldığını ifade etti. Ünal ayrıca kendisine de yapılan aşının tuzlu su mu yoksa gerçek aşı mı olduğunu bilmediğini söyledi.