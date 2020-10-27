27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi

ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2020 17:40
Güncelleme:27.10.2020 18:02
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları da tüm dünyada hızla sürüyor. ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirilerek denenmeye başlandı. Yaklaşık 6 saat önce aşı olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültresi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal, aşı sonrası hissettiklerini A Haber ekranlarında anlattı.

Dünya genelinde koronavirüsten kaynaklı ölümler ve vaka sayıları giderek artarken bir yandan da aşı çalışmaları hızla sürüyor. ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı bugün Türkiye'ye getirilerek Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal'a uygulandı. Ünal yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.

İKİ SENE BOYUNCA İZLENECEĞİM

Aşıyı olmadan önce aşının yan etkileri hakkında ciddi araştırmalar yaptığını belirten Ünal, aşının en son teknoloji ile üretildiğini ifade etti. Eşiyle birlikte koronavirüs aşısını olmaya aday olduklarını belirten Necmettin Ünal, iki sene boyunca kendisinden numuneler alınıp izleneceğini de açıkladı.

TUZLU SU YAPILMIŞ OLABİLİR

Aşı için 43 bin gönüllünün katıldığını belirten Necmettin Ünal,bu 43 bin kişinin yarısına aşı yerine tuzlu su yapıldığını ifade etti. Ünal ayrıca kendisine de yapılan aşının tuzlu su mu yoksa gerçek aşı mı olduğunu bilmediğini söyledi.

ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi:
ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi:
İP'li Kavuncu için soruşturma başlatıldı
İP'li Kavuncu için soruşturma başlatıldı
Batı'da İslam neden hedefte?
Batı'da İslam neden hedefte?
MSB'den NAVTEX açıklaması
MSB'den NAVTEX açıklaması
İzmirlilerin çevre kirliliği ile imtihanı
İzmirlilerin çevre kirliliği ile imtihanı
Mersin’de orman yangını! Evler boşaltıldı
Mersin’de orman yangını! Evler boşaltıldı
Yine aynı yöntem mi?
Yine aynı yöntem mi?
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Rekor denemesinde ölüyordu
Rekor denemesinde ölüyordu
Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza
Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza
Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Teröristler neden paramotor kullandı?
Teröristler neden paramotor kullandı?
Daha Fazla Video Göster