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ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı denendi
Dünya genelinde koronavirüsten kaynaklı ölümler ve vaka sayıları giderek artarken bir yandan da aşı çalışmaları hızla sürüyor. ABD-Almanya yapımı koronavirüs aşısı bugün Türkiye'ye getirilerek Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal'a uygulandı. Ünal yaşadıklarını A Haber ekranlarında anlattı.
İKİ SENE BOYUNCA İZLENECEĞİM
Aşıyı olmadan önce aşının yan etkileri hakkında ciddi araştırmalar yaptığını belirten Ünal, aşının en son teknoloji ile üretildiğini ifade etti. Eşiyle birlikte koronavirüs aşısını olmaya aday olduklarını belirten Necmettin Ünal, iki sene boyunca kendisinden numuneler alınıp izleneceğini de açıkladı.
TUZLU SU YAPILMIŞ OLABİLİR
Aşı için 43 bin gönüllünün katıldığını belirten Necmettin Ünal,bu 43 bin kişinin yarısına aşı yerine tuzlu su yapıldığını ifade etti. Ünal ayrıca kendisine de yapılan aşının tuzlu su mu yoksa gerçek aşı mı olduğunu bilmediğini söyledi.