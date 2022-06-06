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A Haber'de SON DAKİKA EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2022 21:38
Güncelleme:06.06.2022 21:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?" sorusunu cevapladı. EYT için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam için dosyaların incelendiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bütün çalışanları kapsayan detaylı bir çalışma yapıldığını söyledi.
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