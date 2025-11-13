14 Kasım 2025, Cuma

A Haber'de duygusal anlar: "Allah bu millete başka acı göstermesin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 23:58
Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 20 askerimiz şehit olurken naaşları Türkiye’ye getirildi. Şehit düşen 20 kahraman askerimizin hemen ardından yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot haberiyle konuşmakta zorlanan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü. Allah bu millete başka acı göstermesin"
Türkiye şehitlerine ağladı! Stüdyoda sessizlik: "Bu yayınlar en ağır yayınlar..."
A Haber'de duygusal anlar: "Allah bu millete başka acı göstermesin"
Hırvatistan’da düşen yangın söndürme uçağının radar görüntüsü ortaya çıktı
OGM duyurdu: Yangın söndürme uçağı ile irtibat koptu
Şehitlerimizin naaşını taşıyan uçak Ankara’ya indi
Şehitlerimizin naaşı Ankara’da!
Karakutu Ankara’da inceleniyor!
Şehidimizden geriye bu görüntüler kaldı
