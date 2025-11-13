A Haber'de duygusal anlar: "Allah bu millete başka acı göstermesin"

Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 20 askerimiz şehit olurken naaşları Türkiye’ye getirildi. Şehit düşen 20 kahraman askerimizin hemen ardından yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot haberiyle konuşmakta zorlanan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü. Allah bu millete başka acı göstermesin"