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A Haber’de değerlendirdi: İsrail’in başka bir yolu yok

A Haber'de değerlendirdi: İsrail'in başka bir yolu yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 13:09
Güncelleme:16.01.2025 13:10
Katil İsrail ateşkes şartlarına uyacak mı? İsrail Gazze'den ne zaman çekilecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tutar, "İsrail bunun sonuçlarına maruz kalacak. Şu anda Siyonist proje tıkanmış durumda. Orta Doğu’yu dönüştüreceğim iddiası bir anlamda kendisi üzerinde gerçekleşiyor. İsrail bu saatten sonra dönüşmek zorunda kalacak. Dönüşmezse de bütün dünyayı ve yeni Orta Doğu’yu karşısında bulacak. İsrail’in başka bir yolu yok." dedi.
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A Haber’de değerlendirdi: İsrail’in başka bir yolu yok
İsrail’in başka bir yolu yok
"İsrail'in başka bir yolu yok"
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