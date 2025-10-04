A Haber’de çarpıcı analiz: İsrail’in Demir Kubbe’den sonra deniz kubbesi de aşıldı

Katil İsrail işgal güçlerinin Gazze’yi abluka altına alarak sürdürdüğü insanlık krizine dur demek için yola çıkan vicdan hareketine küresel destek sürüyor. Katil İsrail’in uluslararası sularda yasa dışı bir şekilde alıkoyduğu aktivistlerden 137’si İstanbul’a geldi. Vatandaşlar, aktivistlerin gelişiyle birlikte Sumud’a destek için sokaklara döküldü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan duayen isimler, önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Bercan Tutar, Sumud’un Gazze yolundan alıkonulmasının ardından yeni filoların da harekete geçtiğini söyleyerek, İsrail'in aşılmaz denilen deniz kubbesi de aşıldı” dedi.