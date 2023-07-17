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A Haber Yangın Takip Merkezi’nde! Orman yangınlarına adım adım takip

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 13:45
Havaların ısınması nem oranlarının düşmesiyle beraber orman yangınlarında artış yaşanmaya başlandı. Öte yandan insan faktörlü yangınlarda Yeşil Vatan’da ciddi tehlike arz ediyor. Orman yangınları adım adım takip ediliyor. A Haber Yangın Takip Merkezi’ne giderek yapılan çalışmaları ekrana getirdi. O noktadan detayları muhabirimiz Merve Pekmez aktardı.
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