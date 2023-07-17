17 Temmuz 2023, Pazartesi
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A Haber Yangın Takip Merkezi’nde! Orman yangınlarına adım adım takip
Havaların ısınması nem oranlarının düşmesiyle beraber orman yangınlarında artış yaşanmaya başlandı. Öte yandan insan faktörlü yangınlarda Yeşil Vatan’da ciddi tehlike arz ediyor. Orman yangınları adım adım takip ediliyor. A Haber Yangın Takip Merkezi’ne giderek yapılan çalışmaları ekrana getirdi. O noktadan detayları muhabirimiz Merve Pekmez aktardı.