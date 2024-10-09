A Haber tahliye gemisinde! Lübnan’a 300 ton yardım

Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor. İki askeri gemi Lübnan'a ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen yardımlar da indirildi. O anlar A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.

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