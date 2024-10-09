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A Haber tahliye gemisinde! Lübnan’a 300 ton yardım

A Haber tahliye gemisinde! Lübnan’a 300 ton yardım

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:19
Lübnan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor. İki askeri gemi Lübnan'a ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen yardımlar da indirildi. O anlar A Haber kamerasına yansırken muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.
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