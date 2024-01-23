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A Haber Suriye'de! Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 11:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali verdiği Tel Rıfat sınırında neler yaşanıyor? Ayrıntıları Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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