A Haber sokağın nabzını tuttu

Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa gidecek. Bu süreçte sokağın nabzı da aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kameramanlar Hüseyin Koçak ve Ertan Tuna ile sokağa indi, ve mikrofonu vatandaşa uzattı.