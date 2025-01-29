A Haber Pençe-Kilit operasyonunda! Teröristler inlerinde sıkışıp kaldı

Bir zamanlar PKK’lı teröristler, Hakkari ve Çukurca'da mağaraları adeta evi gibi kullanıyordu. Ama o süreç bitti. Teröristlerle artık yurda girmeden etkin şekilde mücadele ediliyor. Sınır ötesinde yani Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerimiz o kadar fazla ki; mağaralarda sıkışıp kalan teröristlere geçit yok.. Ekiplerimizden Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan, Pençe-Kilit bölgesinde Mehmetçik’in konuşlu olduğu üslerden birine gitti ve askerlerimizle iki gün geçirdi. İşte Mehmetçik’in vatan nöbeti.

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