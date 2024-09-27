27 Eylül 2024, Cuma
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A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Hizbullah saldırısı kamerada
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar şiddetini giderek artırıyor. Hizbullah, İsrail’in katliam uçaklarına roketlerle karşılık veriyor. Tel Aviv’de siren sesleri yankılandı. Hayfa’da ise Hizbullah’ın saldırı A Haber kameralarına yansıdı. Bölgeden detayları muhabirlerimiz aktardı.