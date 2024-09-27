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A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Hizbullah saldırısı kamerada

A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Hizbullah saldırısı kamerada

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:49
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar şiddetini giderek artırıyor. Hizbullah, İsrail’in katliam uçaklarına roketlerle karşılık veriyor. Tel Aviv’de siren sesleri yankılandı. Hayfa’da ise Hizbullah’ın saldırı A Haber kameralarına yansıdı. Bölgeden detayları muhabirlerimiz aktardı.
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