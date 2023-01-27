A Haber olay yerinde! Ekber Karadağ bölgeden son durumu aktardı

İran’da sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi şehit olurken 2 kişide yaralandı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Ekber Karabağ son durumu canlı yayında anlattı.

Ekber Karabağ'ın olay yerinden aktardıkları:

"Şu anda Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin önündeyim. Sabah saatlerinde bir saldırı söz konusu oldu. Burada 1 güvenlik görevlisi şehir oldu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrendik. Aslında bugün Cuma ve elçilik binası kapalı. Saldırgan elçiliğin olduğu bölgede köşede pusuda bekliyordu.

İçeri giren bir diplomatla birlikte aynı anda içeri girdi ve kurşunları sıktı. Şu anda kapının üzerinde bile kurşun izlerini görmek mümkün. Elçiliğin hemen yanında bulunan kulübede İran polisi görev yapıyordu. İran polisi anında müdahale etti ve saldırgan yakalandı. Bölgede güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Adliyeden ilgili birimler burada incelemelerini sürdürüyor.

Saldırgan 2 çocuğuyla birlikte içeri girdi. Belki de çocukları süs olarak kullandı. Buraya girdikten sonra da ateş açtı. İran polisi konuyla ilgili açıklama yaptı ve saldırgan ilk ifadesi ortaya çıtı. Saldırgan olayı ailevi sebeplerden dolayı yaptığı iddia edildi. Bölgeden şu anda öğrendiğimiz bilgiler bu şekilde."