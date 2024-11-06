A Haber Narin duruşmasının yapılacağı salonda! Artık hesap zamanı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz duruşma salonundan aktardı. Öte yandan cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan abisi Enes Güran, ilk duruşmaya bir gün kala cezaevinden yaptığı açıklamada, "Kardeşimi öldürdüğüme dair somut delil yok. Kim kardeşine zarar verir? Onu neden öldüreyim?” dedi.

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