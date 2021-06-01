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A Haber muhabirini tehdit eden İYİ Partili Ümit Dikbayır'a AK Partili isimlerden sert tepki
İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Hatay Kırıkhan'da Meral Akşener'in programını takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un boğazına sarılarak tehditler savurdu. Çevresindeki partililer de A Haber kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı. Yaşananlara AK Partili isimler sert tepki gösterdi. "Utanmadan basın özgürlüğünden bahsediyorlar" ifadeleri kullanıldı.