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A Haber muhabirini tehdit eden İYİ Partili Ümit Dikbayır'a AK Partili isimlerden sert tepki

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 12:00
İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Hatay Kırıkhan'da Meral Akşener'in programını takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un boğazına sarılarak tehditler savurdu. Çevresindeki partililer de A Haber kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı. Yaşananlara AK Partili isimler sert tepki gösterdi. "Utanmadan basın özgürlüğünden bahsediyorlar" ifadeleri kullanıldı.
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