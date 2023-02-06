A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok şehirde hissedilirken Malatya'da pek çok ev yıkıldı. Deprem bölgesinde yayın yapan A Haber muhabiri canlı yayında enkaz altındakilere seslendi. Enkaz altından "Yardım edin" sesi yükseldi.