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A Haber muhabiri seslendi! Enkaz altından sesler yükseldi: Yardım edin | Canlı yayında kurtarıldılar

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Giriş: 06.02.2023 08:42
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok şehirde hissedilirken Malatya'da pek çok ev yıkıldı. Deprem bölgesinde yayın yapan A Haber muhabiri canlı yayında enkaz altındakilere seslendi. Enkaz altından "Yardım edin" sesi yükseldi.
A Haber ekipleri AFAD noktasında
A Haber ekipleri AFAD noktasında
A Haber canlı yayınında enkazdan sesler yükseldi
A Haber canlı yayınında enkazdan sesler yükseldi
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