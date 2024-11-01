01 Kasım 2024, Cuma
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A Haber Lübnan'daki dramı görüntüledi! Yerinden edilenler sığınma merkezinde

A Haber Lübnan'daki dramı görüntüledi! Yerinden edilenler sığınma merkezinde

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 14:04
İsrail'in Lübnan'a saldırılarından kaçan binlerce kişi başkent Beyrut'a sığındı. Lübnanlı hayırseverler ise yerinden edilenlere kucak açtı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş Beyrut'tan aktardı.
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