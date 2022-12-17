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A Haber Kızılelma’nın yuvasında! Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 15:58
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan ile Kızılelma hakkında detayları aldı.
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