A Haber Kızılelma’nın yuvasında! Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan ile Kızılelma hakkında detayları aldı.

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