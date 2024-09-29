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A Haber harabeye dönen Dahiye'ye girdi! İşte yıkım

A Haber harabeye dönen Dahiye'ye girdi! İşte yıkım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 13:38
Katil İsrail'in vurduğu Beyrut'un güneyindeki bölge harabeye döndü. Dahiye'deki yıkımı A Haber görüntüledi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A Haber Dahiyeye girdi! A HABER DAHİYE'YE GİRDİ!

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