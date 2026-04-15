A Haber Gülistan'ın gömüldüğü iddia edilen yerde

Tunceli'de yıllardır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sil baştan yürütülen soruşturmada, gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda Pertek ilçesindeki bir mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Bölgede şüpheli bir boşluk, çanta ve silaha ait olabileceği değerlendirilen oksitlenme izleri tespit edildi. Cesedin yerinin değiştirilmiş olma ihtimali gündeme gelirken, A Haber Gülistan'ın gömüldüğü iddia edilen yerden son durumu aktardı.