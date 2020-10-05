A Haber Gence'de! İşte Ermenistan'ın fırlattığı füze

Ermenistan ordusu Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alırken, Azerbaycan ordusu ise Dağlık Karabağ'daki yerleri tek tek geri alıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, füzelerin hedefi olan Gence ile ilgili son bilgileri canlı yayında paylaştı. Kerim Ulak, "Ticaret merkezine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Birçok bölge yerle bir oldu." dedi. İşte Ermenistan'ın fırlattığı füze...

Azerbaycan ordusu Karabağ'da ilerleyip birçok noktayı ele geçirdikçe Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Bu bölgelere füzeli saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.

İŞTE ERMENİSTAN'IN VURDUĞU GENCE

Sabahki yayınımızda Berde'deydik. Berde de füze saldırısı sonrası ortaya çıkan tahribatı ekranları getirmiştik. Az önce bulunduğumuz Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki ticaret merkezine, tam da bu noktaya at arda füzeli saldırı gerçekleştirildi. Ve füzeler 100'er metre arayla düştü. Birçok bölge yerle bir oldu. İşte yıkılan dükkanlar, alışveriş merkezindeki tahribat... İşte füzenin düştüğü nokta...