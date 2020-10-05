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Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildirdi.

Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı AZERBAYCAN 22 YERLEŞİM YERİNİ ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.

MSB duyurdu: Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı MSB DUYURDU: AZERBAYCAN 22 YERLEŞİM YERİNİ ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARDI

Açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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