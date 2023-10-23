A Haber Gazze sınırında | Kara harekatı başladı mı? Emine Kavasoğlu canlı yayında anlattı

İsrail-Hama savaşında 17 güne girilirken bölgede savaş uçakları sivilleri üzerine ölüm yağdırıyor. Dün gece eşi görülmemiş bir hava saldırısı düzenlendi ve her saniye bir bomba atıldı. Gazze sınırında bulunan Emine Kavasoğlu son durumu anlattı.

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