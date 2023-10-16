A Haber Gazze sınırında! Güneyde ateşkes sağlandı | İşte son gelişmeler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden olayların ilk anından itibaren gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor.

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