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A Haber FETÖ’nün çiftliğini görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 08:53
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ'nün kalbi olarak bilinen Pensilvanya'daydı. Memleket Meselesi programına bağlanan Şimşek, terör çiftliğini görüntüledi.
FETÖnün Pensilvanyadaki kulübesinde sessizlik!

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A Haber FETÖ’nün çiftliğini görüntüledi
A Haber FETÖ’nün çiftliğini görüntüledi
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