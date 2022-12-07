A HABER EKİBİ TERÖR YUVASI KÖYÜ GÖRÜNTÜLEDİ! Zor Mağar Köyü 8 yıldır işgal altında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ayn El Arap kırsalında bulunan Zor Mağar Köyü’ndeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. A Haber ekibi, terör yuvası olan köyü görüntüledi. Bölgede terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı ve başlarına yıkılan yapılar dikkat çekiyor.

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