28 Aralık 2023, Perşembe
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A Haber ekibi olay yerinde! Sakarya’da feci kaza… İşte o otobüsün içi
Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3'ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerinden son durumu aktardı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsün içi görüntülendi.