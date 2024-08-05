A Haber ekibi Lübnan’ın güneyinde

İsrail - Lübnan sınırında gerilim tırmandı. Son olarak İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Topçu atışlarının ardından İsrail savaş uçakları da bölgeyi vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar bölgeden detayları aktardı.

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