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Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli ve Sefo dahil 18 kişiye gözaltı kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli ve Sefo dahil 18 kişiye gözaltı kararı

İstanbul'da oyuncu, müzisyen, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen ve Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu isimler için işlem başlatıldı. A Haber muhabiri Erşan Numan Karaca, operasyonun ayrıntılarını ve şüphelilerin adli süreçteki durumunu canlı yayında aktardı.

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