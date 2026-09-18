Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı! İşte o anlar
Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uğur, pasaport kontrolünün ardından Jandarma ekiplerince Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Uğur'un gözaltına alınma anlarını görüntüledi.