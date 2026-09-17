Denizli'de tarımda yeni dönem! 500 bin kısır sinek zararlılarla mücadele için salındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde tarımda dikkat çeken bir biyolojik mücadele projesi başlatıldı. Akdeniz meyve sineğine karşı laboratuvar ortamında kısırlaştırılan 500 bin erkek sinek, meyve bahçelerine salındı. Projeyle kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, meyve kalitesinin artırılması ve ihracat ürünlerinin korunması hedefleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Denizli Honaz'daki projeyi yerinde görüntüledi.