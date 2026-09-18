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Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Uğur gözaltında: Hasan Atilla Uğur'un sorgusu başladı mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Uğur gözaltında: Hasan Atilla Uğur'un sorgusu başladı mı?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Uğur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında ölüm gecesindeki ihmal ve kasıt iddiaları yeniden inceleniyor.

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