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İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti bugün açılacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti bugün açılacak

İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Havalimanının 4. ana pisti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. İşte detaylar.

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