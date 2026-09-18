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YKS ek tercih dönemi başladı! Üniversite hayali için son tarih 21 Eylül
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

YKS ek tercih dönemi başladı! Üniversite hayali için son tarih 21 Eylül

Üniversiteye ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için YKS ek yerleştirme süreci başladı. Tercihler 21 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek. Adaylar ek yerleştirmede 24 tercih hakkına sahip olurken, boş kontenjanlar ve programların özel şartlarını ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzdan kontrol edecek. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, ek tercih sürecinde adayların dikkat etmesi gereken ayrıntıları aktardı.

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