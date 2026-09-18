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131 yatırım fonuna tasfiye kararı! Bakan Gürlek: Hiç kimseye göz yumulmayacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

131 yatırım fonuna tasfiye kararı! Bakan Gürlek: Hiç kimseye göz yumulmayacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesinin ardından sermaye piyasalarında yeni bir süreç başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırımcıların birikimlerinin korunacağını belirtirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında tasfiye sürecini ve yatırımcıların paralarını geri alma aşamalarını anlattı.

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