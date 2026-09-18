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Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sarıyer Çayırbaşı'nda kalaşnikofla havaya ateş açtığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı. Olayda kullanılan silah metruk binadaki koltuk süngerinde bulundu.

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