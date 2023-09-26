A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a geçiyor

Karabağ'daki antiterör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken Zengezur koridorunun açılması da gündemde. Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştirecek olan koridor Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir hat da oluşturacak. Hankendi yolu dün açıldı ve Laçın koridoru üzerinden Ermeni siviller Ermenistan'a gidiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu aktardı.

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