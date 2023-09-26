26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a geçiyor

A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a geçiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2023 09:38
Karabağ'daki antiterör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken Zengezur koridorunun açılması da gündemde. Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştirecek olan koridor Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir hat da oluşturacak. Hankendi yolu dün açıldı ve Laçın koridoru üzerinden Ermeni siviller Ermenistan'a gidiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgeden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber ekibi Hankendi’de! İşte o kuyruk
A Haber ekibi Hankendi’de! İşte o kuyruk
İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
İkili zirve! Hangi kararlar çıktı?
İkili zirve! Hangi kararlar çıktı?
CHP-İYİ Parti arasında İzmir kavgası!
CHP-İYİ Parti arasında İzmir kavgası!
Kabine’nin gündemine neler var?
Kabine’nin gündemine neler var?
İmamoğlu Şükrü Genç’e sert çıktı: Tarafınızı seçin
İmamoğlu Şükrü Genç'e sert çıktı: Tarafınızı seçin
Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda!
Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda!
CHP’li Soyer’den ’İYİ Parti blöf yapıyor’ çıkışı
CHP'li Soyer'den 'İYİ Parti blöf yapıyor' çıkışı
Desteğinizi çekerseniz altınızı boşaltırım
"Desteğinizi çekerseniz altınızı boşaltırım"
CHP yandaşı Fatih Portakal çılgına döndü!
CHP yandaşı Fatih Portakal çılgına döndü!
Öztrak’tan kongre kavgalarına ilginç savunma
Öztrak'tan kongre kavgalarına ilginç savunma
Değişimcilere tehdit: Siyaset yaptırmayacağız
Değişimcilere tehdit: Siyaset yaptırmayacağız
Daha Fazla Video Göster