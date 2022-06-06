06 Haziran 2022, Pazartesi
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A Haber ekibi El Bab'da
Münbiç'e sınır olan El-Bab'daki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler sık sık Münbiç kırsalından saldırı düzenliyor. Hem El Bab'ın hem de güvenli bölgelerin istikrarı için 5.harekatın hedeflerinden birisi Münbiç'te gerçekleştirilecek. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.