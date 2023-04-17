A Haber deprem bölgesinde | Malatya’da enkaz kaldırma çalışmaları! TBMM’den çocuklar için özel etkinlik

Büyük depremlerin vurduğu Malatya'da, yıkılan ya da ağır hasarlı binaların kaldırılmasıyla kentte boş alanlar oluştu. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği projesini bu yıl deprem bölgesindeki çocuklar için de düzenliyor. Deprem bölgelerinden son durumu A Haber ekiplerinden Barış Türel ve Murat Onur aktardı.

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