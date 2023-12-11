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A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 16:21
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet hatıra madeni para basıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Darphane’de basım anından özel bilgiler paylaştı.
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