A Haber Darphane’de görüntüledi! İşte 100. yıl özel parası

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 milyon adet hatıra madeni para basıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Darphane’de basım anından özel bilgiler paylaştı.

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