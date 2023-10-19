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A Haber çatışma bölgesinde! Gazze sınırında patlama sesleri

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 13:13
İsrail-Hamas savaşında 13. güne girildi. A Haber ekipleri bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Gazze sınırında olan Emine Kavasoğlu bölgede yaşanan patlamaları ekranlara taşıdı. Canlı yayında katliamı tüm dünya izledi.
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