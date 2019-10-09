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09.10.2019
A Haber canlı yayınında selâ sesleri |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı için Akçakale'deki tüm camilerden selâ sesleri yükseldi. O anlarda A Haber canlı yayınında harekata ait detaylar anlatılıyordu. Selâ sesleri canlı yayında duyuldu. İşte o anlar...
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