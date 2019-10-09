A Haber canlı yayınında selâ sesleri |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı için Akçakale'deki tüm camilerden selâ sesleri yükseldi. O anlarda A Haber canlı yayınında harekata ait detaylar anlatılıyordu. Selâ sesleri canlı yayında duyuldu. İşte o anlar...