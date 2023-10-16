A Haber canlı yayınında obüs sesleri! İsrail karadan obüslerle Gazze’ye ölüm yağdırıyor

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ediyor. İsrail Gazze’yi havadan-karadan ve denizden ölüm kıskacına almış durumda. Bölgede ölenlerin sayısı 3 bine dayandı. Savaşın en sıcak anlarını A Haber ekranlara taşıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ekrana taşırken obüs sesleri de canlı dayında duyuldu.

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