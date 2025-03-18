18 Mart 2025, Salı
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A Haber canlı yayınında katil İsrail'e sert tepki: İstediğini yaptıran bir fare!
Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. İşgal jetlerinin onlarca noktayı bombaladığı saldırılarda yüzlerce Filistinli öldü. Uzman isimler A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.