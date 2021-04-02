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A Haber canlı yayınında Karadeniz'deki gerilimle ilgili flaş sözler: 3. Dünya Savaşı çıkabilir

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 00:18
Güncelleme:02.04.2021 00:39
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ne anlama geliyor? Ukrayna, Rusya'nın olası saldırısı sonrası ABD'nin yanında yer alacağını açıklamasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Peki olası bir savaşta neler olabilir? A Haber canlı yayınında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "3. Dünya Savaşı çıkabilir. Karadeniz'de başlayan bu savaş çok kısa süre içerisinde Akdeniz'e kadar yayılabilir" ifadelerini kullandı.

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim savaşa dönüşür mü? Ukrayna'nın olası bir savaşta ABD'nin yanlarında yer alacağını açıklamasının ardından, Rusya'dan "Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır" açıklaması ne anlama geliyor?

"3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR"

Yaşanan bu son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Ağar, "Şu andaki haliyle Ukrayna topraklarında vekaletler savaşının yaşanacağını görünüyor. Bu iş alevlendiği takdirde bütün bölgeyi saracağını düşünüyorum, sadece Donbass bölgesiyle kalmaz. Hatta öyle bir noktaya gidebilir ki bu çatışma 3. Dünya Savaşı'na kadar gidebilir. Bu savaş çok kısa bir süre içerisinde Akdeniz'e kadar yayılabilir" ifadelerini kullandı.

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