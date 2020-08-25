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A Haber Bakan Karaismailoğlu ile birlikte sel bölgesinde!

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Giriş: 25.08.2020 11:32
Güncelleme:25.08.2020 11:46
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da afet bölgesinde A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'a açıklamalarda bulundu.

Giresun'da etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin arından vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı.
Olay yerine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtladı.

Ulaşım noktasındaki son durumu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşım açısından bir sıkıntı yok. Kapanan yollarımız vardı, onları açtık. Kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Bazı köylerde sıkıntı var inşallah onları da en yakın zamanda açacağız.

Şu anda Dereli'deyiz. Durum vahim, beklemediğimiz bir şey. Tahminlerimizin ötesinde sıkıntı var. İnşallah yaralarımız en yakın zamanda sarılacak. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün gücümüzde buradayız. İnşallah kısa sürede buraları toparlayacağız." dedi.

Köy yolları hakında da açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Ana yolların hepsi açık. Sadece köy yollarında birkaç sıkıntı var. Yaklaşık 120 köyde sıkıntı vardı 70 tanesi açıldı. 50 tane köyde bir sorun var. Onları da en kısa sürede çözeceğiz. En büyük tahribat Dereli'de oldu. Cumhurbaşkanımız birebir takip ediyor. Eskisinden daha iyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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