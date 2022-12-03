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A Haber Ayn El Arap’ı görüntüledi! İşte PKK’nın işgal ettiği Ayn El Arap (Kobani)

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 10:42
Suriye'nin kuzeyinde yapılacak olası kara harekatında hedefler arasında Ayn El Arap da bulunuyor. A Haber ekibi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısında bulunan bölgeyi görüntüledi.
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