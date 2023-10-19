A Haber ateş hattında! Gazetecilerin yanına roket düştü

Son dakika haberleri… İsrail-Hamas savaşında 13. güne girilirken A Haber ekipleri ateş hattında görevlerini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu’nun yayın yaptığı sırada gazetecilerin olduğu bölgeye roket düştü ve etrafa şarapnel parçaları saçıldı. İşte o anlar…

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