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A Haber ateş hattında! Gazetecilerin yanına roket düştü

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 16:28
Son dakika haberleri… İsrail-Hamas savaşında 13. güne girilirken A Haber ekipleri ateş hattında görevlerini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu’nun yayın yaptığı sırada gazetecilerin olduğu bölgeye roket düştü ve etrafa şarapnel parçaları saçıldı. İşte o anlar…
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