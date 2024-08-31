81 ilde kuyu 21 operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "8 ilde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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