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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu: Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke

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Giriş: 28.03.2023 13:56
Güncelleme:28.03.2023 13:58
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışarak tepkileri üstüne çeken 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya’da düzenlenen Millet Buluşması’nda konuşurken gaflarına bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, “Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitmişti. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu yine tarihi bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullanmıştı. Yine aynı Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışırken "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kullanmıştı.
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