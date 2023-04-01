7’li koalisyonda ’’Liste krizi’’ mi var?

7'li koalisyonun ortak adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine girecek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı isimler için "Beni hayal kırıklığına uğrattılar" dediği belirtildi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Cüneyt Akalın ile detaylandırdık.